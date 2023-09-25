Повністю знищений готель на морвокзалі: страшні наслідки нічного удару по Одесі

Вночі Росія вдарила по Одесі ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищено готель на Морському вокзалі.

Окупанти знищили готель на Морському вокзалі, який був знаковою пам'яткою для міста. На фото, які показали Сили оборони Півдня та ДСНС, видно, що будівля вигоріла дотла.

Дивіться також Протикорабельна ракета "Онікс": характеристики зброї, якою ворог вдарив по Одещині

Наслідки обстрілу Одеси

Готель на Морському вокзалі не використовувався з 2011 року, у ньому вже понад 10 років немає ні електрики, ні водопостачання. Проте тепер окупанти цинічно брешуть про те, що там нібито була база найманців НАТО та штаб ВМС ЗСУ.

Знищений готель на Морському вокзалі в Одесі: фото Сергій Братчук, ДСНС та Сили оборони півдня

Також у ДСНС показали відео, як рятувальники ліквідовували полум'я на Морському вокзалі.

Рятувальники гасять пожежу на морвокзалі в Одесі: дивіться відео

Варто зазначити, що внаслідок вибухової хвилі в Одесі постраждала одна цивільна жінка – вона отримала ушкодження уламками й наразі перебуває у місцевій лікарні.

Окрім Морського вокзалу, також зафіксовані руйнування у складському приміщенні, де зберігалось зерно, та одному з приватних будинків Одеського району.

Наразі злочини російських терористів фіксують правоохоронні органи.

Що відомо про нічний обстріл 25 вересня