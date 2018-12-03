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      Готівковий курс валют 3 грудня: долар та євро впали

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      Готівковий курс валют на сьогодні 3 грудня 2018 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 3 грудня в Україні / naviny.by

      Курс гривні щодо євро та долара 3 грудня на готівковому ринку зріс іще більше. Євро у продажі втратило 14 копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у понеділок купували по 31,75 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 32,24 грн (-14 копійок).

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      Долар купували по 28,04 грн (+1 копійка), а продавали по 28,29 грн (на 7 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день).

      За курсом валют від НБУ 3 грудня долар подешевшав на 17 копійок і коштував 28,22 грн. Євро ж втратив у ціні аж 26 копійок і впав до позначки 32,06 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Валюта євро
      Джерело: 24 канал
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