Готівковий курс валют 4 січня: гривня знову дешевшає

Курс гривні щодо євро та долара 4 січня на готівковому ринку, на відміну від попереднього дня, знову почав опускатись. Українська валюта в останній день тижня втратила у ціні близько 7 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 4 січня купували по 31,31 гривні (на 7 копійок дорожче, аніж день тому), а продавали – по 31,91 гривні (+5 копійок).

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Долар в п'ятницю також подорожчав – купували його по 27,62 гривні (+7 копійок у порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 28,01 гривні (+8 копійок).

За курсом валют від НБУ 4 січня долар втратив у ціні 17 копійок і коштував 27,51 грн. Євро подешевшав аж на 49 копійок – до позначки 31,22 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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