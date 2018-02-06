Готівковий курс валют 6 лютого: євро втратив понад 50 копійок у ціні

Курс гривні щодо євро та долара 6 лютого на готівковому ринку продовжував стрімко зростати – американська валюта втратила у ціні близько 30 копійок, а європейська – понад півгривні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок суттєво подешевшав – купували його по 33,79 гривні (-54 копійки проти понеділка), а продавали – по 34,46 гривні (-44 копійки).

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Долар купували на 30 копійок дешевше, аніж у понеділок – по 27,32 гривні, а продавали – по 27,67 гривні, що на 27 копійок дешевше, аніж день тому.

За курсом валют від НБУ 6 лютого долар подешевшав на 14 копійок і коштував 27,74 грн. Євро ж втратив у ціні 31 копійку і коштував до 34,51 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро сягає майже 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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