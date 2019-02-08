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      Готівковий курс валют 8 лютого: євро продовжує падати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 08.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 8 лютого в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро 8 лютого на готівковому ринку укріпився ще на 2 копійки, натомість долар після затяжного падіння почав дорожчати.

      Євро в п'ятницю втратив у ціні 2 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували європейську валюту по 30,48 гривні, а продавали – по 30,98 гривні.

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      Долар натомість додав у ціні – купували його по 26,91 гривні (+4 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем), а продавали – по 27,22 гривні (+6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 8 лютого долар подешевшав на 1 копійку і коштував 26,95 грн. Євро втратив у ціні 14 копійок і впав до 30,58 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Євро Долар Гривня Курси валют Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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