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Готівковий курс валют 9 липня: євро дорожчає

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Готівковий курс валют 9 липня в Україні
Готівковий курс валют 9 липня в Україні / Shutterstock

Курс гривні щодо євро 9 липня на готівковому ринку впав на 8-9 копійок. Щодо долара гривня несуттєво зросла.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували на 8 копійок дорожче, ніж у п'ятницю – по 30,53 грн. Продавали європейську валюту по 31,04 (+9 копійок).

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Долар 9 липня купували по 26,09 грн (на 2 копійки дешевше, ніж п'ятницю), а продавали по 26,33 грн (-3 копійки).

За курсом валют від НБУ 9 липня долар втратив 11 копійок, і коштував 26,31 грн. Євро втратив 9 копійок і опустився до 30,85 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют євро
Джерело: 24 Канал
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