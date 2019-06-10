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      Готівковий курс валют 10 червня: долар і євро суттєво подешевшали

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      Готівковий курс валют - курс долара та євро на сьогодні 10 червня 2019
      Готівковий курс валют 10 червня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 10 червня на готівковому ринку впевнено зміцнюється. Долар у понеділок втратив понад 15 копійок.

      Долар купували по 26,28 грн, що на 16 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 26,56 грн (-18 копійок). 

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,59 грн (-9 копійок), а продавали по 30,05 грн (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 10 червня долар подешевшав на 20 копійок і коштував 26,59 грн. Євро також втратив у ціні 20 копійок і опустився нижче психологічної позначки у 30 гривень – до 29,98 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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