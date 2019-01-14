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      Готівковий курс валют 14 січня: гривня продовжує зміцнюватись

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      Готівковий курс валют на сьогодні 14.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 14 січня в Україні / admiralmarkets.com

      Курс гривні щодо євро та долара 14 січня на готівковому ринку продовжив тенденцію кінця попереднього тижня, причому євро подешевшав суттєвіше, аніж долар.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 14 січня купували по 31,85 гривні (на 14 копійок дешевше, аніж в п'ятницю), а продавали – по 32,33 гривні (-20 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар в понеділок втратив менше, всього 4 копійки в порівнянні з п'ятницею – купували його по 27,90 гривні, а продавали – по 28,16 гривні.

      За курсом валют від НБУ 14 січня долар втратив у ціні 12 копійок і коштував 28,15 грн. Євро подешевшав на 13 копійок – до позначки 32,47 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чи зміцниться гривня: пояснення економіста

      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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