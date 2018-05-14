Готівковий курс валют 14 травня: євро дорожчає, долар стоїть на місці
Курс гривні щодо євро 14 травня на готівковому ринку просів на кілька копійок, натомість курс американського долара після вихідних залишився тим самим.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро купували у понеділок на 4 копійки дорожче, аніж у п'ятницю – по 30,96 гривні, натомість продавали на 7 копійок дорожче, ніж 11 травня – по 31,49 гривні.
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Долар залишився стабільним – як і 11 травня, купували його по 25,96 гривні, а продавали – по 26,21 гривні.
За курсом валют від НБУ 14 травня вартість долара не змінилася і становила 26,19 грн. Євро подорожчав аж на 15 копійок і коштував 31,26 грн.
Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.
Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.
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