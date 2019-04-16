Готівковий курс валют 16 квітня: без суттєвих змін

Курс гривні щодо євро та долара 16 квітня на готівковому ринку зріс на 1-2 копійки. Суттєвих змін не відбулося.

Євро у вівторок купували по 30,06 грн, що на 2 копійки дешевше, ніж напередодні, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали європейську валюту по 30,46 грн (-3 копійки).

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Долар купували по 26,68 грн (-2 копійки), а продавали по 26,94 грн (-1 копійка).

За курсом валют від НБУ 16 квітня долар подорожчав на 10 копійок і коштував 26,81 грн. Євро додав у ціні 9 копійок і зріс до позначки 30,33 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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