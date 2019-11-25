Готівковий курс валют 25 листопада: євро різко впав
Курс гривні щодо євро та долара 25 листопада на готівковому ринку суттєво зміцнився. Євро втратив понад 15 копійок.
Долар у понеділок купували його за 23,97 гривні (на 8 копійок дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 24,20 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.
До теми: Гривня встановила рекорд зі зміцнення
Євро купували за 26,35 гривні (-17 копійок), а продавали по 26,73 гривні (-15 копійок).
За курсом валют від НБУ 25 листопада долар подешевшав на 3 копійки і коштував 24,16 гривні. Євро ж подешевшав на 11 копійок і коштував 26,72 гривні.
Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.
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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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