Курс гривні щодо євро та долара 26 листопада на готівковому ринку різко впав на тлі новин про запровадження воєнного стану.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 31,66 грн (на 14 копійок порівняно з п'ятницею), а продавали по 32,42 грн, що на цілих 48 копійок дорожче, ніж минулого тижня.

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Долар у понеділок купували по 27,94 грн (+20 копійок), а продавали по 28,51 (+52 копійки).

За курсом валют від НБУ 26 листопада долар подорожчав на 5 копійок і коштував 27,80 грн. Євро ж подешевшав на 9 копійок – до позначки 31,55 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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