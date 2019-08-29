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      Готівковий курс валют 29 серпня: долар додав у ціні 3 копійки

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 29 серпня 2019
      Готівковий курс валют 29 серпня в Україні / narodna-pravda.ua

      Курс гривні щодо долара та євро 29 серпня на готівковому ринку, як і весь цей тиждень, несуттєво знижувався. Зокрема, долар подорожчав на 3 копійки.

      Долар у четвер подорожчав на 3 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,06 гривні, а продавали – по 25,30 гривні.

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      Євро купували по 27,67 гривні (+2 копійки), а продавали – по 28,07 гривні (як і день тому).

      За курсом валют від НБУ 29 серпня долар подорожчав на 6 копійок і коштував 25,22 грн. Євро також подорожчав, на 1 копійку, і коштував 27,95 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Євро
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