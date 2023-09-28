У Зеленського оцінили готовність України до зими та можливість блекауту

Росія використовує геноцидні практики ведення бойових дій – атакує цивільне населення та критичну інфраструктуру. Однак Україна підготувалася до зими та захисту інфраструктури.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк 24 Каналу заявив, що Росія завжди має інструмент масштабно бити по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Водночас він зауважив, що не можна сказати, що до всього є стовідсоткова підготовка.

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"Так, ми сьогодні інакше це все сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна", – сказав Подоляк.

Однак в України є великий досвід минулого року та є певні роботи щодо захисту інфраструктури. Також для цього є додаткові можливості – збройні та інфраструктурні.

За словами радника керівника ОП, досвід диспетчеризації минулого року також дозволяє робити все, аби не було розірваної магістральної енергомережі. Так можна уникнути локальних чи глобальних блекаутів.

Якщо говорити про критичну інфраструктуру, то Росія концентрує удари по генерації, магістральній мережі та трансформаторах. Останні – дефіцитний товар. Адже ринку трансформаторів немає, а продукцію виготовляють під замовлення.

Ми до цього суттєвою мірою готові,

– наголосив Подоляк.

Водночас Україна говорить з партнерами щодо додаткових систем протиракетної оборони.

Наскільки Україна підготувалася до зими та ударів по критичній інфраструктурі: дивіться відео

Процедури запущені

Уламки дронів та ракет, якими Росія постійно атакує Південь України, падають на території Румунії. Радник керівника Офісу Президента переконаний, що було б непогано, аби румуни активували 4 статтю НАТО про консультації.

Усе, щоби в рамках цих консультацій заявили про те, що необхідно збільшити спроможності української протиракетної оборони на Південному напрямку. Для того, аби на території Румунії не падали уламки чи не залітали ракети та БпЛА.

"Мені здається, що такі процедури вже тривають, вони запущені", – сказав Михайло Подоляк.

З одного боку Україна наголошує, що треба збільшити кількість систем протиракетної оборони. А з іншого боку, європейські країни – сусіди України – також можуть говорити про це на різних рівнях.

Я думаю, що ми все ж таки систему (ПРО – 24 Канал) добудуємо. Зокрема, у межах захисту від геноцидних практик Росії та ракетних атак по цивільному населенню,

– переконаний радник керівника Офісу Президента.

Двостороння гра

По території країни-агресорки "працюють" її громадяни, які там перебувають. У Росії достатньо активна та ефективна мережа. А кількість ефективних дій щодо військових та критичних об'єктів ворога постійно зростає.

"Безумовно, це не минулий рік. Для Росії треба це усвідомити. Це двостороння гра. Уже цей рік буде суттєво відрізнятися для Росії від минулого року", – наголосив Подоляк.

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