Чи можуть енергетики спрогнозувати, куди битимуть росіяни

Росіяни продовжують воювати проти цивільного населення, нещадно обстрілюючи енергетичну інфраструктуру України. Однак наші енергетики, як і воїни ЗСУ, готові до ударів.

Про це розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, українські енергетики чудово розуміють та усвідомлюють, куди росіяни можуть вдарити та які це матиме наслідки. І зараз головна робота наших фахівців – пом'якшити можливі наслідки обстрілів.

Є попередня інформація, що ворог може атакувати у наступні дні. Ми готуємося, і ця робота триває дуже напружено,

– зазначив Харченко.

Він констатував, що ситуація дійсно дуже складна. Водночас передбачити, що буде далі – майже неможливо. Директор центру досліджень енергетики пояснив, що 20 російських ракет, які влучили в енергетичну інфраструктуру під час останнього масованого обстрілу, потрапили у ціль.

"Вони влучили у ціль так, як нам було найболючіше. 50 метрів правіше чи 70 – лівіше і блекауту могло не бути", – наголосив він.

Єдине, що можна стверджувати, це те, що плани на випадок блекауту розроблені і фахівці готові.

Що зараз відбувається з українською енергосистемою

Після останнього ракетного удару, який росіяни здійснили по Україні 23 листопада, найгірша ситуація була саме у Києві. Стабілізувати ситуацію вдалося лише 27 листопада.

В українській енергосистемі досі суттєвий дефіцит електроенергії, однак фахівці роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію.

Попри всі негаразди, ми не здаємось та готові бути без світла цілодобово заради перемоги у війні. Перша леді Олена Зеленська констатувала, що 90% громадян України погоджуються 2 – 3 роки жити зі стабілізаційними відключеннями, аби тільки здолати ворога.

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