Готові відкохати вас з усієї сили і всіх калібрів, – військовий на Донбасі звернувся до Росії

У День Святого Валентина військовий на Донбасі записав відеозвернення до Росії. Боєць пояснив, що Збройні сили України "готові відкохати" ворога з усієї сили та по всіх фронтах.

Військовий зі зброєю пояснив, що військові готові "відкохати" ворогів зі "всіх калібрів". Відповідне звернення він записав 14 лютого.

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Боєць заявив, що готовий "відкохати" ворога всіма калібрами

Військовий сказав, що з нагоди святкування Дня закоханих хоче "привітати" Росію та всіх ворогів нашої України.

Хочу сказати – ми вже не такі, як були 8 років тому. Ми готові відкохати вас з усієї сили, з усіх калібрів та по всіх фронтах,

– заявив боєць.

Своє звернення він завершив словами "Слава Україні".

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До речі, 14 лютого Міністерство оборони запустило у мережі ініціативу, закликавши українців поширювати валентинки "Люблю ЗСУ". Користувачі поширювали валентинку Міноборони та інші патріотичні світлини, щоб підтримати одне одного та ЗСУ на тлі ймовірного нового нападу Росії на Україну.

Останні новини щодо ЗСУ на тлі загрози з боку Росії

Росія ще восени 2021 року стягнула війська до українських кордонів. Українська розвідка попереджала, що новий напад можливий у січні – лютому 2022 року.

11 лютого американські та європейські ЗМІ опублікували низку матеріалів про ймовірний напад Росії на Україну. Причому там вказали його дату – 16 лютого.

Натомість у МВС України заявили, що ситуація під контролем і закликали вірити у ЗСУ. Очільник МВС додав, що "гіркіних" розстріляють без вагань у випадку спроби захопити адміністративні будівлі в українських містах.

13 лютого Володимир Зеленський після перемовин з Джо Байденом заявив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Пояснив, що столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ закликали українців не панікувати – дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Любов – це несамовита сила, готова зупиняти будь-які війни. Тож вітаємо з Днем усіх закоханих і радимо додивитися наше привітання до кінця!

Слава Україні! Героям слава! Гвардія з народом!