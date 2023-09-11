Попередні методи шантажу від Путіна не спрацювали: чи має диктатор ще щось "у рукаві"
Через пів року у Росії відбудуться президентські вибори. Кремлівській диктатор Владімір Путін намагається нагнітати обстановку, однак хвиля спекуляцій із ядерної зброєю завершилась і він фактично не має інших методів для шантажу.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олексій Кошель. За його словами, зараз Путін шукатиме методи, щоб примушувати до компромісів Захід та Україну.
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Путін готовий до тривалої війни
Путін має зустрітись із лідером КНДР Кім Чен Ином. Олексій Кошель вважає, що зараз російський диктатор шукає будь-яку нагоду, щоб продемонструвати росіянам, що з ним рахується та зустрічається ще хтось, окрім нелегітимного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.
Путін намагається доносити сигнали насамперед для своїх виборців, що він готовий до тривалої війни. Приблизно тиждень тому Путін проводив засідання якогось оргкомітету щодо 80-річчя "побєди", а це буде у 2024 році. Недаремно усі пропагандисти говорили, що мовиться не тільки про 80 років "побєди", а також про війну в Україні,
– звернув увагу він.
На думку політолога, у такий спосіб Путін хоче додати до війни в Україні якихось "знакових" особливостей. Також це сигнал, що бункерний дід готовий до тривалої війни.
Кошель про методи Путіна: дивіться відео
Владімір Путін: останні новини
- Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва спочатку заявив, що Путіна не затримуватимуть під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро у 2024 році. Згодом він дав задню та сказав, що рішення щодо затримання Владіміра Путіна ухвалюватиме суд.
- Глава Північної Кореї Кім Чен Ин 11 вересня відправився у робочу поїздку до Росії. Там він має зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Якщо поїзд лідера КНДР дійсно їде у Владивосток, то ця поїздка може триватиме понад 20 годин. Водночас Путін прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це місто є найближчим до кордону з КНДР.
- Раніше видання Financial Times написало, що Кім Чен Ин може укласти угоду з Путіним. Лідер Північної Кореї збирається поїхати до Владивостока, аби зустрітися Путіним. Ймовірно, вони обговорюватимуть угоду щодо продажу зброї.