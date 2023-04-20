Готуємось до наших активних дій на фронті, вони неминучі, – звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до українців. Він розповів про переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Вони були присвячені захисту України. Зеленський зазначив, що триває підготовка до зустрічі "Рамштайну", позиція Столтенберга є важливою.

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Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що зміст саміту опрацьовують саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня. Зеленський зауважив, що більшість жителів простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Міжнародний саміт міст

Президент розповів, що в Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів. Новий формат співпраці нашої держави з партнерами. Конгрес місцевих та регіональних влад України набуває міжнародного рівня. Це дозволяє активно залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах.

У цьому саміті взяли участь аонад сто учасників майже із сорока країн.

Допомога Франції

Зеленський зустрівся з мером Парижа пані Анн Ідальго. Він вручив їй спеціальну відзнаку України для столиці Франції – міста-рятівника. Париж став одним із найбільших центрів сили для України у Європі. Президент особливо відзначив допомогу в захисті нашої енергетики. Париж надавав підтримку обладнанням для енергетики.

Хочу відзначити абсолютно принципову й таку співзвучну українській позицію пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди,

– додав Зеленський.

Поки триває агресія, російська держава повинна не мати жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року.

Мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія. Зеленський зауважив, такі сигнали мають чути в Міжнародному олімпійському комітеті

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