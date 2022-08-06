Готуємось йти в контрнаступ, – Верещук розповіла про евакуацію громадян з Півдня
Південні регіони України перебувають в очікуванні тяжких боїв. Жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися.
На щастя, люди дослухаються до порад влади. Так, щодня фіксують виїзд 1000 – 1200 людей. Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
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Деталі про евакуацію з Півдня
За словами Верещук, з 1 по 5 серпня виїхало 5 330 людей. Люди користуються допомогою волонтерів, або ж виїжджають власним автотранспортом.
Люди їдуть, і їдуть чимраз більше. Я вдячна тим родинам, які зважуються і сідають до волонтерів у транспортні засоби, використовують евакуаційні потяги та автобуси, усе, що тільки можна, аби вибратися,
– сказала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Вона наголосила, що варто зважати на наближення зими. Відтак переселенцям потрібен час, аби адаптуватися та адаптувати своїх дітей.
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"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія вкотре просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – резюмувала Верещук.
Евакуація українців з небезпечних регіонів: останні новини
- Українці продовжують евакуацію з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії. На жаль, російські окупанти не завжди дозволяють людям це зробити. Так, вони обстріляли автобус з цивільними, які мали намір евакуюватися з села Старосілля Херсонської області. Ворог забрав життя 3 людей.
- Міський голова Мелітополя сказав, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку. Раніше окупанти могли по 2 тижні не давати людям проїхати. Наразі проїзд є, але у черзі стоять понад 1200 машин.
- У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголошує, що залишатися у регіоні небезпечно не лише з точки зору постійних обстрілів, а й ризику залишитися без води, їжі, тепла і світла.
- За словами речниці Донецької ОВА, місцевим жителям пропонують повний супровід – від трансферу до фінансової підтримки.
- На Рівненщині розробили й затвердили план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з боку білорусі. У Рівненській ОВА наголосили, що у разі реалізації цього сценарію місцевих мешканців одразу попередять про небезпеку.
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