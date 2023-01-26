Готуємося до другої хвилі ракет, – Глава Хмельницької ОВА

Росіяни ось уже кілька годин атакують Україну ракетами. Як зазначив глава Хмельницької ОВА, слід очікувати на другу хвилю ракет, випущених 26 січня 2023 року.

Ворог продовжує здійснювати масовану ракетну атаку по Україні. За словами глави Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, нам варто очікувати на другу хвилю ракет, випущених росіянами.

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Нас чекає друга хвиля ракет

Готуємося до другої хвилі ракет! Залишайтеся в укриттях! Віримо в наші сили ППО! Тримаймо стрій!,

– закликав він.

Прильоти сталися на Вінниччині

Про це розповів глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. За його словами, в області зафіксували влучання ракет. На щастя, минулося без постраждалих. За словами високопосадовця, на місці працюють всі оперативні служби.

На Одещині – удари по критичній інфраструктурі

Нагадуємо, що ні в якому разіЯкщо така спокуса у вас таки виникла, то ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові корегувати вогонь.

За наявною інформацією, о 09:27 кореспонденти "Суспільного" розповіли, що в небо здійнявся дим. Зафіксували його в Одеському районі. Пізніше надійшло ще кілька повідомлень про вибухи, зокрема роботу ППО.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про 4 – 5 прильотів. Цікаво, що росіяни запускали ракети так, щоб вони навмисно кружляли. Це необхідно було ворогам для визначення української ППО.

Станом на 10:00 стало відомо, що частково зникло водопостачання в Одесі. Про це після прильотів розповіли місцеві мешканці.

А вже о 10:19 додатковими відомостями поділився глава Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. За його словами, окупанти влучили у два об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог може випустити понад 30 крилатих ракет. Пуски окупанти здійснюють з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з Мурманської області.