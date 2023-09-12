Говорили лише про фронт: Зеленський розповів про важливу зустріч у вузькому колі

Президент повідомив, що провів важливу зустріч у вузькому колі людей. Сторони обговорювали питання, які стосуються лише війни Росії проти України.

12 вересня Володимир Зеленський повідомив, що у військовому кабінеті пройшла важлива зустріч, у якій взяло участь вузьке коло людей. Глава держави також поділився, які питання обговорювались під час цієї зустрічі.

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Що відомо про військову зустріч 12 вересня

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони говорили лише про фронт: наступ ЗСУ, забезпечення наших військових та зброю, зокрема ту, що виробляють на території України. Також під час зустрічі розглянули ймовірні сценарії розвитку подій в країні.

Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок,

– повідомив президент.

Також він розповів, що обговорив підготовку до зустрічних дій ворога, а саме: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках. Також були заслухані дані розвідок про дати та напрямки.