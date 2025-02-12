Говорили майже 1,5 години, – у Кремлі прокоментували розмову Путіна з Трампом

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним увечері у середу, 12 лютого.

Діалог політиків вже прокоментували у Кремлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Яку інформацію розповіли у Кремлі

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що телефонна розмова російського диктатора та президента США Дональда Трампа тривала майже 1,5 години. За його словами, політики обговорювали обмін громадян Росії та Сполучених Штатів.

Він додав, що під час діалогу Путін запросив Трампа з візитом у Москву. Російський диктатор, згідно з оприлюдненою інформацією, нібито висловив готовність прийняти посадових осіб США. Серед усього також говорили про Україну.

Путін і Трамп обговорили мирне врегулювання ситуації в Україні... Путін у розмові з Трампом виступив за усунення першопричин конфлікту в Україні,

– заявивши Пєсков.

Нагадаємо, що першими про розмову Путіна і Трампа повідомили в CNN з посиланням на американського чиновника. Згодом цю інформацію також підтвердив сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він зауважив, що обговорив із Путіним "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різні інші питання".