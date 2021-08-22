Говоритимуть про військових: Зеленський знову виступить на форумі "Україна 30"
Джерело:телеграм Ukraine30
Черговий форум "Україна 30" відбудеться у неділю, 22 серпня. Цього разу головна тема заходу – "Захисники".
У програмі – виступи представників Мінветеранів та командування ЗСУ. А також і промова Президента України Володимира Зеленського.
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"Україна 30. Захисники": дата та програма форуму
Форум "Україна 30. Захисники" відбудеться цієї неділі, 22 серпня, у переддень святкування Дня Державного Прапора України та 30 річниці Незалежності нашої країни.
- Попередній форум, який проходив 2 – 4 серпня, присвяченим був іміджу України.
- Цього разу головна тема – українські захисники.
Офіційне відкриття запланували на 10:30. Далі виступатимуть:
- Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
- Ветеран, волонтер та актор Андрій Римарук.
- Співзасновниця ГО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.
Далі учасники обговорюватимуть український та міжнародний досвід національної стійкості, а також історії успіху та лідерства у ветеранській спільноті, ветеранський спорт тощо.
Завершить форум виступ Президента України Володимира Зеленського о 16 годині.
Програма форуму "Україна 30. Захисники" / Фото з телеграму Ukraine30
- Наприклад у лютому щодо програми "Велике будівництво".
- У травні – щодо гуманітарної політики.
- А в липні говорив про військову потужність України на форумі, присвяченому безпеці.