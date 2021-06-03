Це намагання зіграти на бажанні суспільства, – Юрчишин щодо законопроєкту про олігархів

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який визначає поняття "олігарх" в Україні. Однак цей документ може бути намаганням зіграти на бажанні суспільства покарати олігархів.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що до Ради нацбезпеки й оборони, яка буде визначати, хто такі олігархи, входять представники, яких важко назвати незалежними від них. За його словами, це є "пилюкою в очі" людей.

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Чого не вистачає законопроєкту

Юрчишин зауважив, що в законопроєкті лише один раз згадують Антимонопольний комітет. Також немає згадок про судову та правоохоронну системи, які б мали боротися з олігархами.

Це пилюка в очі. Це намагання зіграти на бажанні суспільства покарати олігархів,

– заявив нардеп.

Як зазначив Юрчишин, єдине, чого може досягнути цей законопроєкт – вплив РНБО на формування медіаринку.

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Депутат також заявив, що в Україні варто запровадити надійну судову реформу, щоб олігархи не могли домовлятися в українських судах, та примусити Антимонопольний комітет працювати.

Юрчишин прокоментував законопроєкт про олігархів: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко