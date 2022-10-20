Відключення світла на Київщині: ДТЕК опублікував графік

Після ракетних обстрілів Росії електромереж, Укренерго анонсував відключення світла у всіх областях України 20 жовтня. Зробили це, зокрема, для уникнення аварій та стабілізаційних робіт.

В ДТЕК більш детально ознайомили жителів Київщини про відключення світла в області. Так, в компанії пообіцяли, що вони відбуватимуться з 23:34 19 жовтня та не триватимуть більше, ніж 4 години для кожного клієнта.

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Світло можуть вимикати не раз

Проте в компанії зазначили, що відключення світла 20 жовтня може відбуватися не раз. Так, його можуть відключити протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Тобто, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то повторно світло може зникнути з 18:00 до 22:00 та з 02:00 до 06:00.

Графік відключень

Також в ДТЕК повідомили, що уже складений список населених пунктів, яких може стосуватися таке відключення. З ним ви можете ознайомитися на

Також інформацію про відключення можна отримати у чат-ботах (Viber, Telegram). Після проходження реєстрації у них, по особовому рахунку ви зможете отримувати інформування про відключення в автоматичному режимі.

Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

Окремо є графік потенційних відключень електроенергії у Києві, який застосовуватиметься у разі, якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему. У ньому ви можете ознайомитися і з групами відключень, і з орієнтовним часом вимкнення світла.

Для чого ці відключення електроенергії

У графікуможлива невелика похибка у часі в межах 30–40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

В ДТЕК підкреслили, що для підтримки енергосистеми необхідно відповідально та економно користуватися мережею. Так, помірно споживати електроенергію ви можете, якщо, наприклад, вмикатимете енергомісткі прилади по черзі. Також в ЖТЕК закликали максимально знизити споживання електроенергії у годину пік ввечері з 17:00 до 23:00.

Звернулися й до бізнесу. Бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення:

фасадів офісів,

ресторанів,

торгових центрів тощо.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", – зазначили в ДТЕК.

Відключення світла в Україні: останні новини

Через анонсоване вимкнення світла по Україні 20 жовтня як мінімум у трьох областях не буде працювати комунальний електротранспорт. Мовиться про Миколаївську, Полтавську та Сумську області.

Через постійні пошкодження Росією критичної інфраструктури українцям дали поради як діяти, якщо країна-терористка "вимкне" світло надовго.

Також ексміністр енергетики Іван Плачков детальніше пояснив, чому українцям зараз потрібно економити електроспоживання зранку та ввечері.

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