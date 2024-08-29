Графіки продовжуватимуть діяти: як вимикатимуть світло в українців 30 серпня
Джерело:Укренерго
Через складну ситуацію в енергосистемі в Україні 30 серпня продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень. Їх залучатимуть протягом усієї доби.
Дефіцит в енергосистемі нашої держави виник через останні масовані російські атаки по енергооб'єктах. Подекуди в Україні по областях навіть вводили екстрені відключення у споживачів.
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Якими будуть відключення світла 30 серпня
У компанії ДТЕК наголосили, що, згідно з інформацією від Укренерго, 30 серпня будуть залучені графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.
Обсяги відключень цього дня будуть такими:
- 00:00 – 06:00 – одна черга;
- 06:00 – 09:00 – дві черги;
- 09:00 – 14:00 – одна черга;
- 14:00 – 18:00 – дві черги;
- 18:00 – 21:00 – три черги;
- 21:00 – 24:00 – дві черги.
В Укренерго також звернули увагу споживачів, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У компанії закликали громадян стежити за повідомленнями Укренерго та обленерго.
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