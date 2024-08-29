Графіки продовжуватимуть діяти: як вимикатимуть світло в українців 30 серпня

Через складну ситуацію в енергосистемі в Україні 30 серпня продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень. Їх залучатимуть протягом усієї доби.

Дефіцит в енергосистемі нашої держави виник через останні масовані російські атаки по енергооб'єктах. Подекуди в Україні по областях навіть вводили екстрені відключення у споживачів.

До теми Графіки відключень діють протягом всієї доби: яка ситуація в енергосистемі 29 серпня

Якими будуть відключення світла 30 серпня

У компанії ДТЕК наголосили, що, згідно з інформацією від Укренерго, 30 серпня будуть залучені графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Обсяги відключень цього дня будуть такими:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 14:00 – одна черга;

14:00 – 18:00 – дві черги;

18:00 – 21:00 – три черги;

21:00 – 24:00 – дві черги.

В Укренерго також звернули увагу споживачів, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У компанії закликали громадян стежити за повідомленнями Укренерго та обленерго.

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