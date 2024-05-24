Графіки відключень 25 травня діятимуть лише ввечері: з котрої можуть вимкнути світло

В Укренерго повідомили, що 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання. Однак обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо область перевищить ліміти споживання.

Причина відключень світла по Україні – ракетні атаки Росії по українських електростанціях. Унаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

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Коли застосовуватимуть графіки

Графіки погодинних відключень завтра (25 травня – 24 Канал) будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання,

– повідомили в Укренерго.

Водночас об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

У ДТЕК уточнили , що в Києві визначених Укренерго лімітів вистачить у середньому на 87% потреб столиці в години, коли діють графіки.

Пресслужба компанії зазначає, що вимикати світло будуть лише в разі перевищення визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію щодо того, коли у вашому регіоні обмежуватимуть електроенергію, можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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