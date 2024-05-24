Графіки відключень 25 травня діятимуть лише ввечері: з котрої можуть вимкнути світло
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили, що 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання. Однак обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо область перевищить ліміти споживання.
Причина відключень світла по Україні – ракетні атаки Росії по українських електростанціях. Унаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
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Коли застосовуватимуть графіки
Графіки погодинних відключень завтра (25 травня – 24 Канал) будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання,
– повідомили в Укренерго.
Водночас об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.Важливо! У ДТЕК уточнили, що в Києві визначених Укренерго лімітів вистачить у середньому на 87% потреб столиці в години, коли діють графіки.
Пресслужба компанії зазначає, що вимикати світло будуть лише в разі перевищення визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію щодо того, коли у вашому регіоні обмежуватимуть електроенергію, можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Також оперативні новини щодо ситуації в українській енергосистемі ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу.
Ситуація в енергосистемі
- Синоптики оголосили, що найближчими годинами Україну накриють грози та шквальний вітер. У Міненерго повідомили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Проте енергетики готові до усунення наслідків.
- Україна прагне імпортувати більше електроенергії з ЄС, аби здолати дефіцит у системі. Країна вже веде перемовини з партнерами. Міністр енергетики Герман Галущенко переконаний, що таке рішення буде ухвалене.
- В Укренерго також пояснили, чому в різних регіонах тривалість відключень різна. Там зазначили, що це залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах. Чим більше об'єктів, яких не можна вимикати, тим більше тривають відключення. Скільки триватимуть обмеження, вирішує обленерго.