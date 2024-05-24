Графіки відключень 25 травня діятимуть лише ввечері: з котрої можуть вимкнути світло

24 травня 2024, 19:40
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Джерело:

Укренерго

В Укренерго повідомили, що 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання. Однак обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо область перевищить ліміти споживання.

Причина відключень світла по Україні – ракетні атаки Росії по українських електростанціях. Унаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

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Коли застосовуватимуть графіки

Графіки погодинних відключень завтра (25 травня – 24 Канал) будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання,
– повідомили в Укренерго.

Водночас об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

Важливо! У ДТЕК уточнили, що в Києві визначених Укренерго лімітів вистачить у середньому на 87% потреб столиці в години, коли діють графіки.

Пресслужба компанії зазначає, що вимикати світло будуть лише в разі перевищення визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію щодо того, коли у вашому регіоні обмежуватимуть електроенергію, можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. 

Також оперативні новини щодо ситуації в українській енергосистемі ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу.

Ситуація в енергосистемі

  • Синоптики оголосили, що найближчими годинами Україну накриють грози та шквальний вітер. У Міненерго повідомили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Проте енергетики готові до усунення наслідків. 
  • Україна прагне імпортувати більше електроенергії з ЄС, аби здолати дефіцит у системі. Країна вже веде перемовини з партнерами. Міністр енергетики Герман Галущенко переконаний, що таке рішення буде ухвалене. 
  • В Укренерго також пояснили, чому в різних регіонах тривалість відключень різна. Там зазначили, що це залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах. Чим більше об'єктів, яких не можна вимикати, тим більше тривають відключення. Скільки триватимуть обмеження, вирішує обленерго. 

Автор: Дмитро Усик