Коли вимикатимуть світло 4 липня: в Укренерго попередили споживачів

У четвер, 4 липня, графіки відключень світла запроваджуватимуть упродовж усієї доби.

Стан енергосистеми України залишається надзвичайно складним. Однак, за словами енергетиків, вже в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і ситуація має покращитись.

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Як відключатимуть світло 4 липня

За вказівкою Укренерго, графіки відключень у четвер, 4 липня, будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Головною причиною застосування графіків погодинних відключень є наслідки 8 ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.

Що відомо про стан енергосистеми

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню Нідерландів або разом Словаччини та країн Балтії у пікові години влітку.

У червні 2024 року Україна імпортувала 858,4 тисячі мегават-годин електроенергії, що більше, ніж за весь 2023 рік, коли було імпортовано 806,4 тисячі мегават-годин. Це найбільший місячний обсяг імпорту за останні десять років.

Зеленський заявив, що Україна хоче збільшити імпорт електроенергії. Наразі ж, за словами президента, наші урядовці працюють над відповідною згодою.