Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 13 листопада

Протягом 13 листопада світла не буде у трьох регіонах країни. Мовиться про центральні, північні та східні області.

Загалом, без електрики залишаться 8 регіонів України. Детальніше про графіки відключень, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Як зберігати овочі, коли відключили енергію: скільки витримають без холодильника популярні овочі

Чи вимикатимуть світло на Київщині та Львівщині

У Київських регіональних електромережах повідомили, що 13 листопада застосують стабілізаційні відключення, згідно з графіком на сайті.

Вимкнути світло можуть на чотири години протягом доби.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Натомість у Львівській області протягом 13 листопада віялових відключень світла не буде.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що фахівці продовжують цілодобово працювати, щоб стабільно функціонувала вся система. Посадовець закликав людей економити електрику.

Зауважте Взимку киянам можуть відключати світло на 10 – 12 годин

У яких областях не буде світла

За даними Укренерго, 13 листопада світло протягом доби вимикатимуть в Києві, а також у:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

а також Донецькій областях.

Час відключень за певною адресою можна переглянути за посиланням:

В Укренерго попередили, що в інших областях України відключення не планують. Не повідомили також про можливі екстрені вимкнення світла.

Як працює українська електромережа

Через удари Росії майже 40% енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Щоб її відновити, енергетикам потрібен час та обладнання. Також людей закликають економити.

Вже з 11 жовтня Україна припинила експортувати електроенергію європейськими партнерами. На цей крок в Міністерстві енергетики України пішли, щоб стабілізувати нашу електросистему.

Окрім цього, після деокупації Херсона, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що енергосистема міста повністю знищена. У Херсоні світла немає зовсім. Наразі невідомо, скільки часу його будуть відновлювати, проте роботи вже почали.

Дивіться також – Лана Зеркаль про відключення світла та чого очікувати від Росії: відео