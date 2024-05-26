Чи вимикатимуть світло 27 травня: в Укренерго дали відповідь

В Укренерго повідомили, що 27 травня в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. За перевищення цих лімітів можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.

Внаслідок регулярних російських атак на енергосистему України, великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти необхідну кількість електроенергії.

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Коли діятимуть графіки

У понеділок, 27 травня, для побутових та промислових споживачів діятимуть ліміти на споживання. Їх застосовуватимуть в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень,

– додають в Укренерго.

Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Зважаючи на потепління в Україні, значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Втім, голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку поки не вдасться.

Наразі дефіцит енергопотужностей в Україні сягнув 8 гігаватів, а втрати внаслідок обстрілів перевищили 1 мільярд гривень.

Детальніше про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.

Що зараз відбувається в енергосистемі України