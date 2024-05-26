Чи вимикатимуть світло 27 травня: в Укренерго дали відповідь
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили, що 27 травня в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. За перевищення цих лімітів можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.
Внаслідок регулярних російських атак на енергосистему України, великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти необхідну кількість електроенергії.
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Коли діятимуть графіки
У понеділок, 27 травня, для побутових та промислових споживачів діятимуть ліміти на споживання. Їх застосовуватимуть в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень,
– додають в Укренерго.
Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.Зверніть увагу! Зважаючи на потепління в Україні, значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Втім, голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку поки не вдасться.
Наразі дефіцит енергопотужностей в Україні сягнув 8 гігаватів, а втрати внаслідок обстрілів перевищили 1 мільярд гривень.
Детальніше про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.
Що зараз відбувається в енергосистемі України
- Україна прагне імпортувати більше електроенергії з ЄС, аби здолати дефіцит у системі. Країна вже веде перемовини з партнерами. Міністр енергетики Герман Галущенко переконаний, що таке рішення буде ухвалене.
- В Укренерго пояснили, що в різних регіонах тривалість відключення світла може відрізнятися. Так, кожна область має свої ліміти щодо споживання електроенергії. Їх встановлює Укренерго, аналізуючи ситуацію.
- Графіки погодинних відключень застосовують лиш у разі перевищення визначених лімітів для кожної області. Якщо область споживає в межах відведеного ліміту, споживачів можуть не знеструмлювати. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватися за опублікованим обленерго графіком.