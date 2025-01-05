Графіки відключень можуть повернутися: експерт з енергетики назвав умови

Українська енергетика пройшла вже майже екватор зими. Наразі якихось серйозних відключень електрики немає. Однак погодинні графіки вимкнень світла можуть повернутися.

Все залежить від 4 чинників: російські атаки, низька температура, негода та застаріле обладнання. Детально про кожен з них 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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За яких умов в Україну можуть повернутися графіки вимкнення світла

Експерт з енергетичних питань пояснив, що є 4 чинники, які впливають на те, чи буде Україна зі світлом без будь-яких обмежень:

Російські атаки. Не можна на 100% захистити всі енергетичні об'єкти, тому після кожної з них можуть запроваджуватися графіки погодинних вимкнень. Низька температура. Чим нижча температура відносно нуля, тим більша ймовірність часткового повернення графіків погодинних вимкнень в регіонах, де вона буде найнижчою. Негода. Напередодні Нового року 300 населених пунктів були знеструмлені внаслідок поривів вітру та снігопадів. Певний час були аварійні вимкнення, поки енергетики не відновили пошкоджене обладнання. Застаріле обладнання, особливо в регіонах. Великі трансформатори майже усі оновлені. В Укренерго існує резерв трансформаторного обладнання, до того ж достатньо потужного та сучасного. Але на місцях його вже не так і багато, тому воно іноді виходить з ладу.

Залежно від цих чинників матимемо небаланс електричної енергії від 2 гігаватів у разі найгіршого їхнього комбінування до нуля, тобто до відсутності цих самих вимкнень. Такий прогноз залишається,

– зазначив Геннадій Рябцев.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Італія виділить 13 мільйонів євро Фонду підтримки енергетики України для стабілізації енергопостачання після російських обстрілів.