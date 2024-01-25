За 5 хвилин можуть вбити людей: російські війська використовують гранати з отруйним газом

Росія почала частіше використовувати хімічну зброю. Так, держава-агресорка збільшує використання боєприпасів із хімічними речовинами та застосовує новий вид гранат.

В грудні 2023 року зафіксовали 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

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Росіяни використовують новий вид гранат із отруйним газом

Відомо, що у грудні вперше зафіксовали застосування гранати РГ-Во.

Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Так, у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння такого боєприпасу в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.

Встановлено, що зразок гранати виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів СРСР.

Таким чином, в 2017 році росія збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася,

— наголосив капітан Андрій Рудик.

У Центрі не виключають, що сьогодні Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Випадки використання хімічної зброї росіянами

Російські окупанти використали на фронті хімічну зброю проти Збройних Сил України. В листопаді 2023 року стало відомо, що війська Росії, ймовірно, застосували хлорпікрин. Аналітики Deep State заявили, що зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку.

Російські окупанти в липні 2023 року знову застосували в Україні хімічні боєприпаси, зокрема на Півдні нашої держави. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки. За його інформацією, ворог здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину. Ймовірно, мовиться про хлорпікрин.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки зазначили, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.