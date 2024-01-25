За 5 хвилин можуть вбити людей: російські війська використовують гранати з отруйним газом
Джерело:АрміяInform
Росія почала частіше використовувати хімічну зброю. Так, держава-агресорка збільшує використання боєприпасів із хімічними речовинами та застосовує новий вид гранат.
В грудні 2023 року зафіксовали 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.
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Росіяни використовують новий вид гранат із отруйним газом
Відомо, що у грудні вперше зафіксовали застосування гранати РГ-Во.
Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.
Так, у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння такого боєприпасу в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.
Встановлено, що зразок гранати виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів СРСР.
Таким чином, в 2017 році росія збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася,
— наголосив капітан Андрій Рудик.
У Центрі не виключають, що сьогодні Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.Довідка! У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки зазначили, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
Випадки використання хімічної зброї росіянами
- Російські окупанти використали на фронті хімічну зброю проти Збройних Сил України. В листопаді 2023 року стало відомо, що війська Росії, ймовірно, застосували хлорпікрин. Аналітики Deep State заявили, що зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку.
- Російські окупанти в липні 2023 року знову застосували в Україні хімічні боєприпаси, зокрема на Півдні нашої держави. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки. За його інформацією, ворог здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину. Ймовірно, мовиться про хлорпікрин.