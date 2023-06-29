Грета Тунберг приїхала у Київ і зустрілась із Зеленським: що казала про Росію

Президент Володимир Зеленський 29 червня провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Серед присутніх була й екоактивістка Грета Тунберг.

Також із главою держави зустрілися колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії в 1990 – 1997 роках Мері Робінсон.

Цікаво У США припускають, що "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали раніше – Politico

Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС – катастрофічні

У зустрічі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни також взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

генеральний прокурор Андрій Костін,

заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма,

радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги,

– зазначив глава держави.

Президент також подякував представникам світової екоспільноти за активний діалог під час відеоконференції, що відбулася 8 червня у межах його поїздки до Кривого Рогу. Він додав, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов'язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Також український лідер привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону. Внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де загарбники взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", – підкреслив Зеленський.

Глава держави зустрівся з Тунберг: відео

Варто прочитати Грета Тунберг розсміялася на запитанні про роботу ООН на Херсонщині: у Зеленського відреагували

Росія має відповісти за екоцид

Глава держави відзначив важливість:

ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії,

того, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в Україні.

Співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі нашій державі у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема, мовиться про:

оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії,

притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини,

компенсацію збитків,

розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до "зеленої" економіки.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу щодо основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Експрезидентка Ірландії Мері Робінсон, своєю чергою, відзначила великі зусилля, яких докладає Україна до подолання екологічних проблем під час війни.

Вторгнення Росії в Україну продемонструвало тяжкість злочинів проти довкілля протягом усієї війни. В українському законодавстві це однозначно екоцид. Питання відповідальності за ці злочини має розв'язуватися як на національному, так і на міжнародному рівні,

– зауважила віцепрезидентка Європарламенту Гайді Гаутала.

Дивіться фото зустрічі / Фото Офісу Президента

Зауважте Russia Is A Terrorist State: Грета Тунберг вийшла з плакатом після розмови з Зеленським

Тунберг вважає реакцію світу недостатньою

Шведська екоактивістка під час брифінгу в Києві, який транслювали в ефірі національного телемарафону, заявила, що не вважає реакцію світу на підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС достатньою.

Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості,

– зазначила Тунберг.

На її думку, дуже складно належно відреагувати на речі, що відбуваються, особливо в очах людей, які першими від цього страждають.

"Я думаю, що потрібно більше чути тих, хто страждає, постраждалих, щоб вони були першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці", – пояснила екоактивістка.

Вона додала, що потрібно голосніше говорити про це, а також розширювати обізнаність про те, що відбувається.

"І ми також повинні пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні й тих злочинів, які Росія здійснює в Україні", підсумувала Тунберг.