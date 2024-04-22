На них уже тиснуть: які країни мають потрібні для України системи ППО

Греція та Іспанія відчувають сильний тиск з боку союзників по ЄС і НАТО, бо ті вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Видання зазначає, що цього місяця Україна звернулася до союзників із проханням надати 7 додаткових систем ППО, оскільки Росія посилює ракетні обстріли по містах і енергетичній інфраструктурі країни.

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Станом на зараз лише Німеччина оголосила, що передасть Україну одну систему Patriot.

Іспанію та Грецію закликали надати ППО

При цьому інші лідери ЄС під час саміту у Брюсселі закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Зазначають, що ці дві країни на озбройні мають більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300. При цьому їхні потреби не такі актуальні, як потреби України.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", – цитує співрозмовників видання.

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При цьому на Польщу і Румунію, у яких також є Patriot, наразі менший тиск у питанні передачі систем ППО Києву, з огляду на їхнє "більш вразливе розташування на кордоні з Україною".

Скільки ППО є в України і скільки потрібно