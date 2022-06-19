Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії

Європа активно шукає альтернативу російським енергоносіям. Деякі успішні кроки у цьому напрямку вже вдалося зробити.

Російські окупанти сподівалися шантажувати Європу за підтримку України та санкції своїми енергоносіями. Втім, газ та нафта є не лише в Росії, і ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання.

Читайте також Окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат, це може нести небезпеку, – Старух

Болгарія отримує газ з Азербайджану

Греція почала тестовий запуск другого газопроводу для прокачуваня газу в Болгарію. Сьогодні блакитне паливо пішло по трубопроводу Комотіні – Стара Загора.

Повідомляється, що тестова прокачка буде тривати до кінця червня. Якщо не виникне жодних труднощів, то з 1 липня почнеться постачання погодженого обсягу. За домовленістю, він складає 1 мільярд кубометрів.

Нагадаємо, у квітні російських "Газпром" зажадав від Болгарії розрахунку за газ у рублях. Та відмовилася йти на умови окупантів, тож "Газпром" оголосив про припинення постачання газу в Болгарію.

На допомогу болгарам одразу прийшла Греція, а трішки згодом Болгарії вдалося домовитися про купівлю американського газу за нижчою ціною, аніж купувала російське паливо у "Газпрому".

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Росіяни продовжують спроби із захоплення Сєвєродонецька, але повністю взяти місто під свій контроль вони не можуть. Наші герої дають ворогу відсіч та тримають оборону. Росіянам вдалося прорватися у Тошківку завдяки кинутим на штурм великим силам, але наша артилерія змусила ворога відступити.

Окупанти сподіваються, що затяжна війна зменшить підтримку України від міжнародної спільноти та дозволить послабити санкції. Втім, ще є питання, як довго вистачить росіянам сил битися об стіну, в яку вони вперлися на Донбасі, та тримати оборону на Півдні, де мотивація росіян впала вже доволі низько.

Росіяни можуть обстріляти залізницю на Чернігівщині. Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус. Усі служби попереджені та напоготові.

Дивіться також – Казахстан закликає світ ліквідувати всю ядерну зброю через загрозу з Росії: відео