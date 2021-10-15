Греція потерпає від сильних злив та повеней: вже є жертва
Джерело:DW
Сильні зливи у Греції затопили сотні будинків. Стихія спричинила зсуви, а потужна повінь охопила Афіни.
Служби швидкої допомоги у Греції отримали сотні дзвінків з проханням про допомогу. Рятувальники осушували підприємства та будинки, які постраждали від зливи.
До речі Евбея потерпає від підтоплень: острів у Греції охопила нова стихія після масштабних пожеж
Є жертва
Стихія вже забрала життя щонайменше однієї людини. Повінь накрила автомобіль фермера, який намагався врятувати своїх тварин. Тіло 69-річного чоловіка виявили в руслі річки.
Перекрили дороги
Влада в південних прибережних кварталах столиці обмежила рух двома основними проспектами та головною дорогою, що веде на північ від Афін.
Злива затопила транспорт / Фото Eurokinissi
Крім того, закрили школи та обмежили транспорт в Афінах. Людям радять залишатись вдома та не відвідувати райони, які найбільше потерпають від повені.
До слова, на острові Корфу гелікоптери доставили людей з дахів у віддалених районах.
Деякі вулиці перекрили / Фото Eurokinissi
Пожежі в Греції: головне
- Наприкінці липня 2021 року у Греції через спеку виникли величезні пожежі. Тоді вогонь охопив острів Евбея та околиці Афін.
- Пожежа тривала 10 днів та знищила чимало дерев та будинків. А вже 13 серпня там спалахнув новий вогонь, наслідки якого відстежували з космосу.
- Зрештою, взяти ситуацію під контроль допоміг проливний дощ. До слова, пожежі гасити допомагали і українські рятувальники.