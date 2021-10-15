Греція потерпає від сильних злив та повеней: вже є жертва

Сильні зливи у Греції затопили сотні будинків. Стихія спричинила зсуви, а потужна повінь охопила Афіни.

Служби швидкої допомоги у Греції отримали сотні дзвінків з проханням про допомогу. Рятувальники осушували підприємства та будинки, які постраждали від зливи.

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Є жертва

Стихія вже забрала життя щонайменше однієї людини. Повінь накрила автомобіль фермера, який намагався врятувати своїх тварин. Тіло 69-річного чоловіка виявили в руслі річки.

Перекрили дороги

Влада в південних прибережних кварталах столиці обмежила рух двома основними проспектами та головною дорогою, що веде на північ від Афін.



Злива затопила транспорт / Фото Eurokinissi

Крім того, закрили школи та обмежили транспорт в Афінах. Людям радять залишатись вдома та не відвідувати райони, які найбільше потерпають від повені.

До слова, на острові Корфу гелікоптери доставили людей з дахів у віддалених районах.



Деякі вулиці перекрили / Фото Eurokinissi

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