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Грібаускайте зробила тривожну заяву щодо російських "Іскандерів"

08:45, сьогодні 2102 Читать новость на русском
Грібаускайте зробила тривожну заяву щодо російських
Грібаускайте зробила тривожну заяву щодо російських "Іскандерів" / Фото з Facebook

Розгорнуті на постійній основі у Калінінградській області Росії оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" стануть загрозою для значної частини Європи.

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грібаускайте під час прес-конференції, передає Delfi.

"Розгорнуті ракети "Іскандер" для перебування на постійній основі – це означає загрозу не тільки для Литви, а й для половини держав Європи", – сказала Грібаускайте.

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У розвідці додають, що розгортання Іскандерів" є потенційно небезпечним через те, що комплекси можна використовувати проти країн-членів НАТО у регіоні – для знищення цілей на території Литви Росії вистачить і вже наявних потужностей.

Нагадаємо, 5 лютого Росія розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.

Теги: Новини політики Новини Росії Литва Зброя НАТО Даля Грібаускайте
Джерело: 24 Канал
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