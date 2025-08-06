Володимир Путін починав свою кар'єру у Санкт-Петербурзі в команді депутата та мера Анатолія Собчака. Вже тоді у ньому можна було розгледіти риси, які в повному обсязі проявляться, коли він очолить Кремль.

Про це 24 Каналу розповів Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко, поділившись своїми спогадами від першої зустрічі з Путіним. Також він згадав про враження Джозефа Байдена від російського диктатора.

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Як виглядав Путін у 1990-ті роки?

Омельченко згадав, що вперше зустрівся Путіним наприкінці 1990 року у Санкт-Петербурзі.

Нас познайомив Анатолій Собчак, якого добре знав. Я неодноразово був у Ленінграді, він бував у Києві. Я добре знаю його дружину та дочку. Наприкінці 1990 року я приїхав на науково-практичну конференцію у Ленінград. Собчак тоді ще не був мером, а очолював Ленінградську раду народних депутатів,

– сказав він.

Він зустрівся із Собчаком в його робочому кабінеті, а потім туди зайшов Путін.

Відкриваються двері і спочатку з'являється голова, а потім заходить людина. Невисокого росту, щуплий. На ньому висить піджак, як на вішалці. Штани непрасовані, брудне взуття, запрана сорочка та краватка. В мене фотографічна пам'ять, як у професіонала – слідчого і контррозвідника,

– зазначив генерал-лейтенант СБУ у відставці.

Собчак познайомив його з Путіним. За словами Омельченка, у того було міцне рукостискання.

"Я глянув на Путіна – вуха та ніс – цілі, не побиті. Значить, займається не вільною чи класичною боротьбою та боксом, а самбо або дзюдо", – припустив екснародний депутат.

Також він заглянув в очі Путіну і здивувався.

Дивлюся йому в очі кілька секунд і бачу що вони у нього скляні, риб'ячі, як у переляканого коропа. І я не можу побачити його душі, там якась прірва,

– пояснив він.

Також від Путіна, як згадав генерал-лейтенант СБУ у відставці, було важке енергетичне відчуття, як на похоронах влітку.

Коли жарко, зі свіжовикопаної могили йде прохолода. Таким самим віяло від нього. В мене аж мурашки по тілу побігли. Я тоді подумав, що за характер, що за психологічний тип – якась темна природа,

– відзначив Григорій Омельченко.

Схоже враження від Путіна склалося і у Джозефа Байдена. У 2009, коли Байден був сенатором, він приїхав до Москви і зустрівся з Путіним, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра Росії.

Після зустрічі з ним Байден дав інтерв'ю американському журналісту і розповів, що коли вітався з Путіним, подивився йому в очі і сказав: "Містер Путін, у вас немає душі",

– підкреслив екснародний депутат.

На що Путін відповів Байдену: "Ми зрозуміли один одного". Тому і майбутній президент США, зустрівшись з російським диктатором, за словами Омельченка, відчув відсутність душі у Володимира Путіна.

Зазначимо, що на думку психолога і профайлера Дмитра Попова, Путін використовує двійників для своєї безпеки. Наприклад, двійник перебував у Маріуполі на борту Мі-8, який не мав жодних захисних характеристик, а потім у неброньованій автівці Toyota Land Cruiser. За словами психолога, очевидно, що у цих випадках "Путін був підставний" і його було "не шкода втратити".