Потужніша за ФАБ-500: увечері ворог вдарив по Харкову новою ракетою "Гром-Е1"

Увечері 31 серпня у Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетний удар по Слобідському району міста.

Близько 22:30 російська авіація завдала черговий удар по місту Харкову. У прокуратурі розповіли, чим і звідки били окупанти.

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Ракета вдарила поряд з 18-поверхівкою

Встановлено, що для атаки ворог використав ракету "Гром-Е1". Під ударом опинився Слобідський район. Російський снаряд влучив у проїжджу частину поряд з 18-поверховим будинком.

Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, промислове приміщення, а також адміністративні приміщення. Пошкоджень зазнали багато цивільних автівок. Троє людей постраждали.

У прокуратурі уточнили, що пуск ракети був здійснений з Бєлгородської області на відстані 100 кілометрів від Харкова.

Росіяни "Громом" били по Харкову і раніше, але не так часто як ФАБами. Бойова частина у цієї ракети більша, ніж у ФАБ-500 та складає 315 кілограмів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв ведення війни.

До слова, у Харкові завершили пошуково-рятувальну роботу на місці влучання у 12-поверхівку під час масованого обстрілу 30 серпня.