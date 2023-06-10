Відокремляться республіки та повстануть мігранти: що спричинить громадянську війну в Росії

Незабаром у Росії може розгорнутись справжня громадянська війна. Останнім поштовхом до цього, ймовірно, стане звільнення Криму під час наступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. За його словами, путінський режим уже у фазі завершення.

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"Усе вже готово до громадянської війни в Росії. Залишились контрнаступ ЗСУ і втрата Криму – і в Росії почнуться непередбачувані для путінців події", – зазначив Мальцев.

Путінський режим перейшов у завершальну фазу: дивіться відео

Росія почне розвалюватися. Її республіки спробують відокремитись, а численні мігранти – повстати.

Путінський режим конає: останні новини

У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на внутрішні процеси всередині країни.

До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.

Через складну ситуацію на фронті Путін уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.

Речник української розвідки Андрій Юсов заявив, що після зникнення диктатора всередині Росії може початися боротьба за владу.

Тим часом РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують операцію зі звільнення території Росії від окупаційного путінського режиму. Очевидно, саме з Бєлгородщини вже розпочинається громадянська війна у ворожій державі.

Крім Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей, під великим питанням також розташування Північного Кавказу в складі Росії після її поразки у війні проти України.