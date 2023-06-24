"Про що ти, Машо?": в Росії закликають "об'єднатися" на фоні повстання Пригожина

В Росії явно не були готові до такого повороту подій. Тому й методички як "правильно" реагувати та "лити у вуха" аудиторії спускають своїм рупорам вже по ходу подій. Так звана речниця міністра закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму телеграм-каналі написала рандомний набір фраз із закликом "об'єднатися".

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ведуча Софія Трощук. Вона рознесла заяву російської пропагандистки і вказала на один цікавий момент, який прозвучав між рядків.

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Що кажуть пропагандисти

Спираючись на слова "главнокомандующєго", який один, Захарова заклика "об'єднатися". Мовляв, наразі треба відкласти подалі свою особисту думку, навіть якщо вона "на 100% правильна". Бо інакше вже нічого не матиме сенсу.

"Набір якихось рандомних слів. Мабуть, згори спустили методичку, де закликають об'єднуватися навколо царя. Їхній диктатор потребує підтримки і говорить про те, що "ворог чекає нашої міжусобиці – не дочекається". Так уже ж дочекалися", – відзначила ведуча.

Ведуча 24 Каналу рознесла рандомну заяву пропагандистки Захарової: дивитись відео

Далі Марію Захарову понесло до "мужиків", яких вона закликала "триматися і не піддаватися". Вона нагадала про якийсь "захист загальних інтересів" і знову перейшла до "об'єднання".

Про який захист йдеться? Що ви забули на території України? Але важливо – Захарова визнає, що різні думки побутують щодо так званої "СВО", а насправді російсько-української війни. Значить є серед людей в Росії певне таке незадоволення. Вона говорить його відкласти і мені здається, що це ще більше може розпалити ворожі настрої. Гори-гори ясно, щоб не згасло,

– додала Трощук.

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