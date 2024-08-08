Зеленський пропонує позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці Росії

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Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого документ передбачає, що громадянство втрачатимуть за тероризм та участь у війні на боці Росії.