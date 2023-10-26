Антисеміти ніколи не зможуть стати громадянами Німеччини: Бундестаг розглядає законопроєкт

Бундестаг Німеччини розглядає законопроєкт, що унеможливить видачу паспортів тим особам, які скоювати антисемітські дії. Ініціатива має на меті захистити права євреїв.

У середу, 25 жовтня, з відповідно заявою стосовно цього виступила пані міністер внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Сталося це після зустрічі з послом Ізраїлю Роном Просором.

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Антисеміти не отримуватимуть німецькі паспорти

Зі слів посадовиці зрозуміло, що поки законопроєкт про заборону видачі паспортів антисемітам лише на розгляді в парламенту. Однак, вочевидь, у недалекому майбутньому цю ініціативу буде ухвалено.

Наш проєкт нового закону про громадянство, який ми зараз будемо обговорювати в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів,

– констатувала Ненсі Фезер.

Окрім того, голова МВС наголосила, що Берлін "надзвичайно пильний" стосовно прихильників палестинського терористичного ХАМАС у Німеччині. Як зазначила Фезер, будь-який прибічник цього угрупування буде відповідати перед законом за усіма суворими нормами.

Зверніть увагу! 13 і 14 жовтня правоохоронці зареєстрували чотири випадки, коли в столиці Німеччини на будівлях намалювали зірку Давида. Цей знак використовували нацисти в 1930-х роках, аби позначати єврейські підприємства, будинки та інше майно.

Зауважимо, що цими днями дії ХАМАС коментувала також пані міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона заявила, що терористи з цієї організації намагаються загнати "клин ненависті" у світову спільноту, про що повідомляло видання Tagesspiegel.

Водночас ситуація на Близькому Сході не видається, що стає кращою. Градус напруги продовжує зростати. Армія Ізраїлю готується до проведення наземної операції у Секторі Гази, однак змушена її відкладати через певні стратегічні міркування.