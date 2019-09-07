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      Гроші треба контролювати: Богдан пояснив, чому проти Кличка як голови КМДА

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      Богдан та Кличко з'ясували стосунки у прямому ефірі в інтелектуальному двобої
      Богдан та Кличко з'ясували стосунки у прямому ефірі в інтелектуальному двобої / Колаж 24 каналу

      "Бюджет Праги 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Бюджет Києва – 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Де наша Прага?" – з таким питанням звернувся керівник Офісу Президента Андрій Богдан до міського голови Києва Віталія Кличка. І далі Богдан пояснив, чому, на його думку, посади голови Києва та голови КМДА не повинна обіймати одна людина.

      Голова ОП Андрій Богдан в ефірі каналу "Україна" увечері 6 вересня озвучив свою позицію щодо того, навіщо потрібні різні люди на посадах міського голови Києва та голови КМДА.

      Читайте також: Коли в Києві можуть відбутися дострокові вибори – версія експерта

      "Якщо ви (Віталій Кличко – 24 канал) чесно працюєте, то в чому проблема? Ви самі розподіляєте гроші – скільки й на що треба столиці. Просто буде людина, яка це контролює", – сказав голова ОП.

      Ведучий Савік Шустер запитав у голови Офісу Президента, чи вважає Андрій Богдан, що призначена людина має право контролювати обраного мера. 

      Я вважаю, що у нашому суспільстві витрачання коштів треба контролювати. За чиновниками треба дивитися,
      – відповів Богдан.

      У відповідь Віталій Кличко наголошував, що, на його думку, він правильно контролює бюджет, який є абсолютно прозорим. А єдиним законним методом зміни влади у Києві бачить вибори. 

      Коротко про звільнення Кличка з КМДА

      У липні 2019 керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівник Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився. А вже 4 вересня новий Кабмін ухвалив рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА 

      За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації. Віталій Кличко сказав, що його звільнення незаконне, неконституційне, недемократичне та суперечить місцевому самоврядуванню.

      Усі деталі звільнення Кличка – у матеріалі 24 каналу. 

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      6 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Андрій Богдан Офіс Президента КМДА
      Джерело: 24 канал
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