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Гройсман розповів, чому гривня продовжує падати

20:40, 21 січня 6412 Читать новость на русском
Гройсман розповів, чому падає гривня
Гройсман розповів, чому падає гривня / Фото з відкритих джерел

Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні 2018 року і продовженням виплат за кордон.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV, передає "Українська правда".

"Якщо йде зниження експорту, то менше валюти надходить в Україну. Є зовнішні виплати, які здійснює Україна, а є виплати, які ми робимо з України", – зазначив він.

Читайте також: Гривня продовжить падіння, – економіст

За словами глави уряду, з вищезгаданих причин виникає певний дисбаланс, через який і падає курс гривні.

Але коли все починає працювати абсолютно нормально, коли ми починаємо експортувати, коли починаємо зберігати баланс, то ситуація (курс – "24") зменшується і все входить в прогнозовані рамки,
– сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що минулого року "було те ж саме".

"Кінець 2016- го і початок 2017 го – теж говорили, що будуть коливання та інше", – наголосив він.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Гривня Долар-Гривня Валюта Експорт
Джерело: 24 Канал
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