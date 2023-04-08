В Україну прийшли весняні грози: у Києві випав град

Весною в Україні вкрай мінлива погода, коли теплий вітерець раптово змінюється градом, а після – визирає сонце. Такі зміни за вікном за один день змогли спостерігати кияни та гості столиці 8 квітня.

Як зізналися самі кияни у соцмережах, весна у цей суботній день їх дивувала. Адже водночас у деяких районах столиці світило сонце, у деяких періщив дощ, а подекуди взагалі випав град, пише 24 Канал.

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Перші весняні грози у Києві

Про те, що Київ накриє сильна гроза, синоптики та КМДА попередили у другій половині 8 квітня. Протримається вона до приблизно до ночі. Ба більше, близько 15:00 в Укргідрометцентрі спрогнозували перший рівень небезпеки в регіоні та столиці.

У Києві випав 8 квітня град: відео

Відтак гучний гуркіт, який можна почути у столиці ввечері 8 квітня, є наслідком грому, а не вибухів. Попри це, у разі оголошення повітряної тривоги у жодному разі не нехтуйте своїм життям та здоров'ям.

Гуркіт грому, а не вибухів у Києві: відео

Гроза суне не лише на Київщину

Зауважимо, що окрім столиці України град випав й на Дніпропетровщині, де також прогриміла гроза. Ба більше, до кінця доби дощі та грози завітають й в інші регіони України. Оминуть лише Вінницю та Схід нашої держави.

Затримаються грози при цьому не лише на один вечір. 9 квітня їх очікують у багатьох областях України. Однак, на відміну від суботи, у неділю вони обійдуть стороною столицю.

У столиці України випав град / Фото із телеграм-каналів

Правила поведінки під час грози

Зауважимо, що під час сильної грози для уникнення шкоди здоров'ю варто дотримуватися певних правил поведінки. Їх, зокрема, зібрав Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Так, під час такої негоди необхідно: