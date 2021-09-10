У групі "вагнерівців" був агент з Білорусі, – голова ТСК

Тимчасова слідча комісія нарешті оприлюднила результати своєї роботи щодо справи "вагнерівців". На початку липня 2021 року розвідка завершила документування.

Виникла ідея здійснити проактивний захід, а саме – витягнути "вагнерівців" з Росії. Про це розповіла глава ТСК Мар'яна Безугла.

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За її словами, для цього спочатку хотіли використати варіант Москва – Стамбул, але потім виник варіант Мінськ – Стамбул. Відповідно потрібно було осіб перевести в Білорусь.

Серед "вагнерівців" був білоруський агент

За інформацією слідчих, Росія 32 людини випустила безперешкодно. Водночас Білорусь безперешкодно дала їм змогу потрапити на територію.

Маємо дані, що 33 був білоруським агентом. Тобто у групі баула особа, яка працювала на спецслужби Білорусі,

– наголосила Безугла.

Вона пояснила, що є відкриті свідчення щодо цього. Зокрема є коментарі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що був агент, який контролював ситуацію.

"За даними ТСК, був інформатор додатково для Білорусі", – сказала голова комісії.

Справа "вагнерівців": останні новини

У Мінську в липні 2020 року затримали 33 "вагнерівців", які були російськими громадянами.

Через деякий час з'явилась інформація у ЗМІ, нібито це була операція спецслужб України, але через спецслужби вона зірвалась.

За словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, ОП – нічого боятись.

Олексій Данілов заявив, що в Раді нацбезпеки й оборони немає документів про будь-яку операцію щодо вагнерівців.

На початку серпня Лукашенко заявив , що Президент України Володимир Зеленський не причетний до зливу інформації щодо "вагнерівців".

Висновки ТСК щодо "вагнерівців": дивіться відео