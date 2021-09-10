У групі "вагнерівців" був агент з Білорусі, – голова ТСК
Джерело:24 канал
Тимчасова слідча комісія нарешті оприлюднила результати своєї роботи щодо справи "вагнерівців". На початку липня 2021 року розвідка завершила документування.
Виникла ідея здійснити проактивний захід, а саме – витягнути "вагнерівців" з Росії. Про це розповіла глава ТСК Мар'яна Безугла.
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За її словами, для цього спочатку хотіли використати варіант Москва – Стамбул, але потім виник варіант Мінськ – Стамбул. Відповідно потрібно було осіб перевести в Білорусь.
Серед "вагнерівців" був білоруський агент
За інформацією слідчих, Росія 32 людини випустила безперешкодно. Водночас Білорусь безперешкодно дала їм змогу потрапити на територію.
Маємо дані, що 33 був білоруським агентом. Тобто у групі баула особа, яка працювала на спецслужби Білорусі,
– наголосила Безугла.
Вона пояснила, що є відкриті свідчення щодо цього. Зокрема є коментарі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що був агент, який контролював ситуацію.
"За даними ТСК, був інформатор додатково для Білорусі", – сказала голова комісії.До речі! На початку серпня Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський не причетний до зливу інформації щодо "вагнерівців".
Справа "вагнерівців": останні новини
- У Мінську в липні 2020 року затримали 33 "вагнерівців", які були російськими громадянами.
- Через деякий час з'явилась інформація у ЗМІ, нібито це була операція спецслужб України, але через спецслужби вона зірвалась.
- За словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, ОП – нічого боятись.
- Олексій Данілов заявив, що в Раді нацбезпеки й оборони немає документів про будь-яку операцію щодо вагнерівців.
Висновки ТСК щодо "вагнерівців": дивіться відео