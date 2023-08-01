"Што вам нє нравітся?": у Батумі нахабні росіяни усіляко провокують грузинів

До Батумі в Грузії вдруге прибув круїзний лайнер Astoria Grande з росіянами на борту. Проте цього разу їх знову зустрічали протестувальники, які чекали "гостей" з Росії ще з ночі.

Цим рейсом до Батумі прибула певна кількість прихильників Владіміра Путіна – артистів, які підтримують війну, і блогерів, повідомляє 24 Канал.

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Протестувальників затримали

Згодом поліція в Батумі почала затримувати деяких протестувальників. Серед них була й українка, у якій правоохоронці забрали телефон та заборонили їй дзвонити.

Частині росіян вдалося вийти з лайнера та сісти в автобус. Проте виїхати він не зміг, тому що його заблокували учасники протесту.

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При цьому російські "туристи" поводились нахабно та всіляко провокували протестувальників.

"Што вам нє нравится, я нє пойму? Да, я – рускій і горжусь етім!", – крикнув один з пасажирів лайнера протестувальникам після чого почалась бійка.

Пізніше в МВС Грузії підтвердили затримання ще 9 учасників акції. Однак це не зупинило протести. Загалом 31 липня було затримано 23 мітингарі.

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Що цьому передувало

Лайнер Astoria Grande, що вирушив з Сочі за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі, прибув до Грузії 26 липня. На його борту перебувало понад 800 російських туристів.

Одна з росіянок, що перебувала на лайнері, заявила, що буцімто "Росія звільнила Абхазію від грузинів". Однак Росія насправді окупувала грузинську територію, а саме Абхазію та Південну Осетію.

Наступного дня в Тбілісі та Батумі зібралися протестувальники, які вимагали, щоб росіяни покинули територію Грузії. Через протести, лайнер відбув з Батумі на два дні раніше.

Однак 31 липня лайнер повернувся вдруге в Батумі. На морвокзалі його вже зустрічали протестувальники. За їхньою інформацією на борту лайнера перебували російські пропагандисти з телеканалу RU.TV.

Протестувальники вимагають заборонити швартування лайнера з російськими туристами на борту Батумі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників, що зібралися у морвокзали в Батумі. 27 липня вона заявила, що пишається тим, як грузинський народ "мирно протестує проти останньої російської провокації". Адже, за її словами, поки "круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі", Владімір Путін "блокує відвантаження зерна і перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі".