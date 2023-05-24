Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії: як прем'єр спробував виправдатися

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не запроваджуватиме прямих санкцій проти Росії. На його думку, це завдасть шкоди грузинському народу.

Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але вводити прямі санкції проти Росії не буде.

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Чому Грузія не вводитиме санкції проти Росії

24 травня, виступаючи на економічному форумі в Катарі, прем'єр Грузії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії. Мовляв, між країнами й без цього не такий великий товарообіг, як у ЄС з Росією.

Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо запровадимо санкції проти Росії. Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз усього за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?,

– заявив Гарібашвілі.

Прем'єр також заявив, що "деякі українські політики" нібито "дуже хотіли б", щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.

Грузія – невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок – захищати інтереси свого народу,

– сказав він.

Що передувало

10 травня російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії й дозволив прямі авіарейси до країни. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією. А прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає позитивною заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про скасування віз для грузинів і відновлення авіарейсів.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Цікаво, що згодом ця компанія оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі персоною нон ґрата на всіх своїх літаках. Таке рішення оголосили після того, як Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами цієї компанії через польоти в Росію та закликала грузинів приєднатися до бойкоту.

Понад 20% території Грузії окуповано Росією з 2008 року. Морське узбережжя Грузії – 310 кілометрів. І більш ніж 200 з них окуповані країною-агресоркою.