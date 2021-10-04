Грузія призначила нового посла в Україні

4 жовтня 2021 , 15:03
Читать новость на русском

Джерело:

"Радіо Свобода"

Міністерство закордонних справ Грузії призначило надзвичайного і повноважного посла в Україні. Ним став Георгій Закарашвілі.

Він очолив свою посаду із 1 жовтня 2021 року. Закарашвілі замінив в нашій державі Теймураза Шарашенідзе. 

Зверніть увагу Нового посла США в Україні досі не призначили через "Північний потік-2", – Гербст

Що відомо про Закарашвілі

Новий посол був директором політичного департаменту МЗС Грузії. Він працював на дипломатичній службі з 2004 року. 

Окрім цього, Закарашвілі очолював посаду посланника секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії: у 2016 – 2019 роках. Перед цим був старшим радником.

До речі! Заракашвілі вже був послом Грузії в Україні – у 2012 – 2016 роках.

Призначили послів п'яти країн

Загалом у Грузії призначили послів в п'яти країнах: Нідерландах, Польщі, Україні, Швеції та Мексиці. Зокрема обрали:

  • у Швеції – Іраклія Хуцураулі;
  • у Мексиці – Заза Габунія;
  • в Нідерландах – Давид Соломонія;
  • в Польщі – Зураба Берідзе.

Відкликання попереднього посла Грузії

  • Навесні 2020 року Шарашенідзе відкликали з Києва через позицію Тбілісі щодо Михайла Саакашвілі.
  • На свій пост він повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.
  • Негайно зробити це вимагала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Автор: Анастасія Мигидюк