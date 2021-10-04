Грузія призначила нового посла в Україні

Міністерство закордонних справ Грузії призначило надзвичайного і повноважного посла в Україні. Ним став Георгій Закарашвілі.

Він очолив свою посаду із 1 жовтня 2021 року. Закарашвілі замінив в нашій державі Теймураза Шарашенідзе.

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Що відомо про Закарашвілі

Новий посол був директором політичного департаменту МЗС Грузії. Він працював на дипломатичній службі з 2004 року.

Окрім цього, Закарашвілі очолював посаду посланника секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії: у 2016 – 2019 роках. Перед цим був старшим радником.

Призначили послів п'яти країн

Заракашвілі вже був послом Грузії в Україні – у 2012 – 2016 роках.

Загалом у Грузії призначили послів в п'яти країнах: Нідерландах, Польщі, Україні, Швеції та Мексиці. Зокрема обрали:

у Швеції – Іраклія Хуцураулі;

у Мексиці – Заза Габунія;

в Нідерландах – Давид Соломонія;

в Польщі – Зураба Берідзе.

Відкликання попереднього посла Грузії